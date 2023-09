Der Autor von The Last of Us arbeitete an einem neuen Pirates of the Caribbean-Film

Pirates of the Caribbean mag seine Blütezeit längst hinter sich gelassen haben, aber das wird Disney nicht davon abhalten, neue Filme über die verwegenen Abenteuer von Jack Sparrow und anderen berühmten Piraten zu drehen.

Sogar Craig Mazin von The Last of Us war involviert und schrieb das Drehbuch für einen neuen Film mit Ted Elliot. Im Gespräch mit der LA Times sagte Mazin: "Wir haben es vorgestellt und dachten, dass sie es auf keinen Fall kaufen, es ist zu seltsam. Und das taten sie! Und dann hat er ein fantastisches Drehbuch geschrieben und der Streik ist passiert und alle warten darauf."

Der letzte Pirates of the Caribbean-Film war Dead Men Tell No Tales. Es wurde 2017 veröffentlicht und war bei den Kritikern ein kleiner Flop. In Anbetracht von Mazins Optimismus scheint es jedoch, dass sein Drehbuch mit Elliot ein Comeback für das Franchise sein könnte.