Der Autor von Taxi Driver wünscht sich, dass DiCaprio in Killers of the Flower Moon einen Polizisten spielt

HQ

Obwohl es sich um einen der am besten aufgenommenen Filme des Jahres 2023 handelt, hat Killers of the Flower Moon dennoch seinen ersten Teil der Kritik erhalten, wobei seine Laufzeit von 3 Stunden und 26 Minuten ein wichtiger Faktor war.

Eine bemerkenswerte Figur in der Filmindustrie, die in letzter Zeit Kritik an dem Film geübt hat, ist der Autor von Taxi Driver, Paul Schrader, der behauptet hat, er wünschte, DiCaprio würde die Rolle eines Polizisten in dem Film spielen. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde sagte er:

"Marty vergleicht mich mit einem flämischen Miniaturisten. Er wäre eher der Typ, der Renaissance-Fresken malt. Geben Sie ihm 200 Millionen Dollar, dann wird unweigerlich ein guter Film dabei herauskommen. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, wenn Leonardo DiCaprio die Rolle des Polizisten in Killers of the Flower Moon gespielt hätte, anstatt die Rolle des Idioten. Dreieinhalb Stunden in der Gesellschaft eines Idioten zu verbringen, ist eine lange Zeit."

Wie Comic Book hervorhebt, verteidigte Socresese kürzlich die lange Laufzeit des Films im Gespräch mit der Hindustan Times.

"Im Fall von Killers of the Flower Moon sollte es auf der großen Leinwand zu sehen sein. Haben wir vor, einen Blockbuster zu machen? Nein, wir machen einen Film, der auf der großen Leinwand zu sehen sein sollte. Andere Bilder, die ich gemacht habe? Vielleicht auch nicht. Manchmal ist es auch die Stärke des Bildes, wenn es auf einem kleineren Bildschirm gut abgespielt wird, ist das interessant. Killer könnten auf einem kleinen Bildschirm spielen, aber um wirklich einzutauchen, solltest du dir die Zeit nehmen. Die Leute sagen, es sind drei Stunden, aber komm schon, du kannst fünf Stunden vor dem Fernseher sitzen und dir etwas ansehen. Außerdem gibt es viele Menschen, die 3,5 Stunden lang Theater schauen. Es gibt echte Schauspieler auf der Bühne, man kann nicht aufstehen und herumlaufen. Du gibst ihm diesen Respekt, gibst dem Kino etwas Respekt."