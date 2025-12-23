Der Autor von Silent Hill f glaubt, das Spiel sei gruselig, weil die Frauen "furchteinflößend" seien.

HQ

Silent Hill f sollte in der Silent Hill-Reihe nicht nur eine andere Interpretation des Horrors sein, indem der Drehort der Serie von der nebligen amerikanischen Stadt, nach der sie benannt ist, in die fiktive ländliche Stadt Ebisugaoka wechselte. Es erforscht auch eine andere Art, die Ängste des Spielers zu belasten, und ein Großteil des Verdienstes für den Titel von 2025 gebührt seinem Hauptautor Ryukishi07.

Der Drehbuchautor, der in der Vergangenheit vor allem für Visual Novels wie Higurashi no Naku Koro ni und Umineko bekannt war, hat GamesRadar+ ein Interview gegeben, in dem er über seine Philosophie hinter dem Schreiben des Spielskripts spricht.

"Soweit ich weiß, tendieren Horrorfans zu Männern, und in den Augen der Männer kann das andere Geschlecht eine Vielzahl unterschiedlicher Gefühle hervorrufen, von liebenswert bis beängstigend", sagt Ryukishi07. "Ich denke, Frauen treten im japanischen Horror oft als Figuren oder Themen auf, weil die Emotionen, die durch ihre Existenz entstehen, zu Quellen komplexer Dramen werden."

Offensichtlich hat auch die zeitliche Komponente einen starken Einfluss auf die Darstellung der Ängste von Hinako Shimizu, seinem Protagonisten. Das ländliche Japan in den 1960er Jahren wurde noch von strengen moralischen und von Frauen erwarteten Standards geregelt, in einer streng patriarchalen und paternalistischen Gesellschaft, in der die Meinungen der Frauen nicht relevant waren (zumindest nicht außerhalb des Hauses). Diese Erwartung, eine gute Tochter, eine gute Schülerin und letztlich eine gute Ehefrau zu sein, löst Hinakos Verhalten im Spiel aus, sie "befreit" sie. Sie ist gleichzeitig furchteinflößend und drehbar, und Ryukishi07 tut dies als Zeichen absoluten Respekts für Frauen.

"Für mich persönlich ist das andere Geschlecht (Frauen) etwas, das ich respektiere, verehre, mit dem ich auskomme und fürchte; etwas, das mich fasziniert, erschreckt und fasziniert", erklärt Ryukishi07. "Bis heute habe ich Geschichten geschrieben, die zum Horrorgenre gehören, aber keine davon wäre ohne die Anwesenheit von Frauen vollendet worden.

"Die Arbeit an frauenzentrierten Themen ist für mich der größte Akt des Respekts, den ich ihnen widmen kann." schließt Ryukishi07.

Was hältst du von der Geschichte von Silent Hill f ? Findest du, dass Ryukishi07 das Spiegelbild der weiblichen Protagonistin gut eingefangen hat?