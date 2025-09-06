Der Autor der Fortsetzung der Goonies gibt ein Update zum Projekt: "Ich bin an einem zweiten Entwurf und ich bin zu etwa 95% fertig"

HQ

Die Saga der Fortsetzung von The Goonies geht weiter. Lange haben wir auf einen Nachfolger von Richard Donners Fan-Lieblingsfilm gewartet, und in jüngster Zeit gab es Berichte, dass er auf dem Weg ist, bevor bestätigt wurde, dass es nicht der Fall war, bevor weitere Berichte kamen. Jetzt wissen wir mit Sicherheit, dass sich etwas in der Entwicklung befindet, mit Potsy Ponciroli als Autor.

Wir sprechen dies an, da Ponciroli kürzlich in Venedig für die Film Festival war, wo er an einer Podiumsdiskussion teilnahm, die von Deadline moderiert wurde, und wo er ein Update darüber gab, wie sein The Goonies Sequel-Drehbuch vorankommt.

"Ich habe einen ersten Entwurf eingereicht, der sehr gut angenommen wurde, und ich bin an einem zweiten Entwurf und ich bin zu etwa 95 % fertig, also bewegen wir uns in die richtige Richtung."

Die Tatsache, dass es einen zweiten Entwurf gibt, ist eine gute Nachricht, da es darauf hindeutet, dass der erste zumindest einigermaßen gut aufgenommen wurde. Die Frage ist, wie viele Iterationen das Drehbuch noch durchlaufen muss, bis es seinen genehmigten und abgeschlossenen Zustand erreicht, von dem dann die Arbeit an der Produktion des Films beginnen kann, von der The Goonies -Star Josh Brolin immer noch nicht ganz überzeugt ist.

Ponciroli verabschiedet sich mit den Worten: "Ich weiß, dass es viele Fragen gibt: 'Brauchen wir einen neuen Goonies. Aber ich bin der größte Fan des Originals, es ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich würde die Goonies niemals 'renovieren'. Für mich war es eine Geschichte, die nie endete, also ist dies der Film, den ich als einer seiner größten Fans sehen möchte."

Freust du dich auf eine The Goonies Fortsetzung?