Der australische Spieler Destanee Aiava beendet sich vom Tennis, einem Sport, der "rassistisch, frauenfeindlich, homophob und feindselig" ist

Die 25-jährige australische Tennisspielerin Destanee Aiava kündigte ihren Rücktritt vom Profitennis an, weil der Sport "sexistisch, rassistisch und homophob" sei, und erklärte ihre Entscheidung in einem langen Instagram-Post, in dem sie sagte, dass sie nach ihrem großen Durchbruch mit 17 Jahren manchmal spielte, weil sie das Gefühl hatte, "sie schulde es nicht nur sich selbst, sondern allen, die mir während meiner Karriere geholfen haben, um wieder dorthin zu gelangen, wo ich (auf dem Papier) hingehörte."

Sie verglich Tennis mit einem "toxischen Freund", der ihr nie erlaubte, außerhalb des Tennis zu erkennen, wer sie war oder ihre wahren Leidenschaften zu entdecken. "Ich möchte jedem in der Tennis-Community, der mich jemals minderwertig fühlen ließ, ein riesiges Fuck You sagen.

"Fick dich an jeden einzelnen Spieler, der mir Hass oder Todesdrohungen geschickt hat. Fuck you an die Leute, die hinter Bildschirmen in den sozialen Medien sitzen und meinen Körper, meine Karriere oder was auch immer sie kritisieren wollen, kommentieren. Und zum Teufel mit einem Sport, der sich hinter sogenannten Klasse und gentlemanlichen Werten versteckt.

"Hinter den weißen Outfits und Traditionen steckt eine Kultur, die rassistisch, frauenfeindlich, homophob und feindlich gegenüber allen ist, die nicht in diese Schablone passen."

Aiava wurde der erste Spieler, männlich oder weiblich, geboren im Jahr 2000 oder später, der am Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers teilnahm und erhielt eine Wildcard bei den Australian Open 2017. Im September 2017 erreichte sie Platz 147 der Welt, erfüllte jedoch nie wirklich die Erwartungen, die an sie gestellt wurden, da alle ihre Einzel- und Doppeltitel von der ITF Women's World Tennis Tour stammten.

"Mein ultimatives Ziel ist es, jeden Tag aufzuwachen und ehrlich sagen zu können, dass ich liebe, was ich tue – was meiner Meinung nach jeder eine Chance verdient", sagte sie. Von nun an wird ihre nächste Lebensphase "eine, die von Zielstrebigkeit, Kreativität und Leidenschaft geleitet wird".