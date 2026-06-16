Der australische Schiedsrichter Shaun Evans klärte nach einer "Kreis"-Handbewegung während der Weltmeisterschaft

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Der australische Schiedsrichter Shaun Evans wurde freigesprochen, nachdem er vom unabhängigen Disziplinarausschuss der FIFA wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Disziplinarkodex untersucht wurde, als er eine Handbewegung machte, indem er Daumen und Zeigefinger in einer umgekehrten OK-Geste berührte, die zwei sehr unterschiedliche Deutungen haben kann.

Während es koloquial bedeutet, dass die Kreisgeste unter dem Wraisten zu machen und jemanden dazu zu bringen, sie anzuschauen, bedeutet, dass die Person, die die Geste macht, das Recht hat, dem anderen auf die Schulter zu schlagen – was als "Kreisspiel" bekannt ist, kann es auch eine charakteristische Geste der extremen Rechten sein: Diese Geste auf Fotos oder gesellschaftlichen Veranstaltungen ist eine Möglichkeit, weiße Vorherrschaft still auszudrücken, eine Geste, die von der Anti-Defamation League (ADL) in die Liste der Hasssymbole aufgenommen wurde.

Als die FIFA ein Video drehte, das die Schiedsrichter des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao zeigte, das 7:1 endete, schauten die VAR-Offiziellen in die Kamera, und Evans, ein Video-Assistent, machte diese OK-Handbewegung – ein Moment, der viral ging.

Angesichts der Konnotationen leitete die FIFA eine Untersuchung gegen Evans ein, der eine Aussage abgab und bestritt, dieses Symbol absichtlich verwendet zu haben. "Die einzige Erklärung, die ich geben kann, ist, dass die Bewegung ein unwillkürliches, unbewusstes Zucken war und ich mir damals nicht bewusst war", sagte Evans. "Bilder, die später während des Spiels aufgenommen wurden, zeigten, dass ich diese Bewegung oft wiederholte, während ich einen Stift zwischen den Fingern hielt."

"Die Berichterstattung nach diesem Vorfall spiegelt einfach nicht wider, wer ich bin. Natürlich verstehe ich, wie die Geste interpretiert wurde, und ich bereue dies, möchte jedoch sehr klar sein und kategorisch sagen, dass ich das angedeutete Handsymbol nicht bewusst oder absichtlich gemacht habe."

Der unabhängige Disziplinarausschuss der FIFA erklärte, dass er keine Beweise für Verstöße gegen den Disziplinarkodex gefunden habe, und Evans sei freigesprochen und werde für den Rest des Turniers weiterarbeiten.