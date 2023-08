HQ

Als Antwort auf die Kritik, dass The Witcher zu weit von seinem Ausgangsmaterial abweicht, erklärt der ausführende Produzent Tomek Baginski, dass das "höhere Maß an Nuancen und Komplexität eine geringere Bandbreite haben wird", was bedeutet, dass die Show, wenn sie das Geschichtenerzählen der Bücher besser widerspiegeln würde, kein so breites Publikum erreichen würde.

Baginski sprach mit der polnischen Zeitung Wyborcza in einem Interview, das später vom Redanischen Geheimdienst transkribiert wurde. Er erinnerte sich an einen Film namens Hardkor 44, einen Science-Fiction-Film, der für Amerikaner "unverständlich" war. Aus dieser Erfahrung lernte Baginski: "Wenn eine Serie für eine große Masse von Zuschauern gemacht wird, mit unterschiedlichen Erfahrungen, aus verschiedenen Teilen der Welt, und ein großer Teil von ihnen Amerikaner sind, sind diese Vereinfachungen nicht nur sinnvoll, sondern notwendig."Es ist schmerzhaft für uns und auch für mich, aber das höhere Maß an Nuancen und Komplexität wird eine kleinere Bandbreite haben. Es wird die Menschen nicht erreichen. Manchmal kann es zu weit gehen, aber wir müssen diese Entscheidungen treffen und akzeptieren", fuhr er fort. In einem weiteren Interview mit Imponderabilia ging Baginski auch auf die Jugendkultur von heute ein, darunter YouTube und TikTok. "Wenn es um Shows geht, ist die Logik der Handlung weniger wichtig, je jünger das Publikum ist", sagte er. "Nur Emotionen. Einfach pure Emotionen. Eine rein emotionale Mischung. Diese Leute sind mit TikTok und YouTube aufgewachsen, sie springen von Video zu Video."

Stimmen Sie diesen Punkten zu?