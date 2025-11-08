Der ausführende Produzent von Star Wars: Visions will weitere Fortsetzungsepisoden machen

HQ

Obwohl Star Wars: Visions in erster Linie eine Anthologie-Serie ist, hindert uns das nicht daran, hier und da wieder Geschichten zu erzählen. Das Duell, die Dorfbraut und die neunte Jedi haben alle mehr von ihrer Geschichte zu erzählen, was der ausführende Produzent James Waugh gerne zulässt.

"Wir haben es geliebt, mit den Machern all dieser Studios zusammenzuarbeiten." Waugh erzählte AnimeCorner. "Wir liebten sie alle, aber sie hatten alle eine Art Rahmen, der fast mehr Geschichte für diese Charaktere erforderte. Ich denke, die Art und Weise, wie wir an die Entwicklung herangehen, ist, dass wir uns in jedem der Studios zusammensetzen und die verschiedenen Regisseure und Talente hören, die etwas zu sagen haben, zum Beispiel, was sie vorstellen wollen."

"Ronin fühlte sich einfach wie ein unbestreitbarer Rahmen für die Fortsetzung des Geschichtenerzählens rund um diesen Charakter an... Es war einer dieser Momente, in denen man einfach weiß, wenn man es hört, wir müssen diese Geschichte machen."

Die neunten Jedi wird sogar eine eigene eigenständige Serie sehen. "Wir müssen ihm dabei zusehen, wie er die neun Jedi zusammenbringt. Wir setzen eine Geschichte fort, die auch in das einfließen wird, was Visions präsentiert und uns auf der ganzen Linie bietet", erklärte Waugh.