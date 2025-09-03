Der August gibt es nicht mehr, aber wie war es mit den Angeboten von Nintendo auf der Switch?

HQ

Nintendo Switch 2 ist jetzt seit einigen Monaten auf dem Markt und das Gerät hat sich wirklich gut verkauft. Aber was ist mit den Spielen? Wir hatten ein paar erwartete Titel und viele ältere Spiele, die bereits auf anderen Plattformen verfügbar sind.

Leider setzte sich dieser etablierte Trend im August 2025 fort, da Nintendo in einem eigenen Video hervorhebt, dass die erwähnenswerten Spiele so gut wie alle bereits auf anderen Plattformen verfügbar sind.

Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World war ein ziemlich großes Ding und ein gutes Spiel, aber das Gleiche kann man nicht über Drag x Drive sagen. Glücklicherweise haben wir auch Titel wie Shinobi: Art of Vengeance, Gradius Origins und Story of Seasons: Grand Bazaar... die alle auch auf anderen Plattformen verfügbar sind.

Hat Nintendo Switch 2 genug neue Originalinhalte? Sagen Sie es uns in den Kommentaren unten.