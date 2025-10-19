Der Aufstieg Skywalkers soll Disney 593 Millionen Dollar gekostet haben

Einem neuen Bericht von Forbes zufolge hat das letzte Kapitel der Skywalker-Saga Disney weit mehr gekostet als ursprünglich berichtet - erstaunliche 593 Millionen Dollar. Damit ist er nach Das Erwachen der Macht und Jurassic World Domination der drittteuerste Film, der je gedreht wurde. Frühere Berichte deuteten auf Gesamtkosten von rund 415 Millionen Dollar hin, deutlich weniger, aber immer noch (natürlich) sehr, sehr teuer.

"Disney gab am Montag bekannt, dass sich die Gesamtkosten von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers im Jahr 2019 auf 593,7 Millionen US-Dollar (450,2 Millionen Pfund) beliefen, was ihn zum drittteuersten Film der Geschichte macht."

Der Grund für den himmelhohen Preis ist eine sehr problematische Produktion. Abrams kam schließlich zur Rettung und versuchte, die Geschichte zusammenzusetzen, nachdem Colin Trevorrow das Projekt aufgrund kreativer Meinungsverschiedenheiten verlassen hatte.

Hat Ihnen The Rise of Skywalker gefallen?