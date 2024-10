Der auf den Bildschirm abgestimmte Stormtrooper-Helm und die Max Rockantansky-Mündung werden versteigert

HQ

Es scheint heutzutage fast jeden Monat eine Auktion zu geben, bei der Film-Memorabilien angeboten werden. Die nächste davon wird von Propstore Auction veranstaltet, die eine "Entertainment Memorabilia" -Show veranstalten wird, bei der über 1.800 Artikel angeboten werden.

Die gesamte Sammlung enthält einige wirklich nischige und seltsame Sammlerstücke, aber zu den Highlights gehören ein auf den Bildschirm passender Sandtrooper Helm aus der Jedi Mind Trick Szene in Star Wars - Episode IV: A New Hope, Tom Hardys Max Rockantansky Maulkorb aus Mad Max: Fury Road, Michael Keatons Batsuit und Cary Elwes' Dread Pirate Maske aus The Princess Bride.

Die vollständige Liste der vorgestellten Produkte wird am 15. Oktober enthüllt, bevor die Auktion irgendwann im November stattfindet.

