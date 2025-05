Der Audioguide im Louvre in Paris ist nicht mehr mit dem Nintendo 3DS kompatibel Seit 13 Jahren bietet das Museum diesen Service über die Handheld-Konsole an, die in den kommenden Monaten durch ein neues System ersetzt wird.

HQ Der Nintendo DS und sein Nachfolger/Upgrade Nintendo 3DS waren revolutionäre Konsolen, die den Umfang und die Möglichkeiten der Nutzung von Spielkonsolen in bisher unerforschte Bereiche erweiterten, wie z. B. kognitive Therapien mit Gehirnjogging oder sogar kulturelle Dienstleistungen. Du weißt es vielleicht nicht, aber du kannst einen aktualisierten Audioguide des Louvre-Museums in Paris (eines der größten und beeindruckendsten Museen der Welt) anfordern, um es mit einem New Nintendo 3DS zu verfolgen. Für 6 Euro hat Ihnen das Museum eine seiner Nintendo 3DS-Konsolen zur Verfügung gestellt, die speziell für mehr als 30 Stunden Audiokommentare in neun Sprachen sowie eine Karte des Museums mit Geolokalisierung vorbereitet wurde, um sich nicht zu verlaufen. Auf der Website des Pariser Museums heißt es, dass der Audioguide für den Nintendo 3DS im September 2025 nicht mehr in Betrieb sein wird, nachdem er diesen Service seit November 2013 fast 13 Jahre lang anbietet. Schade, aber vielleicht geht es eher um die Anpassung an die neuen Zeiten, denn die gleiche Aussage deutet darauf hin, dass sie durch ein neues System ersetzt werden. Vielleicht sind Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 jetzt die neuen Werkzeuge, um herumzuschlendern und die Wunder des Louvre zu bewundern? Louvre Museum