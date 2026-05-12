Der Audi R8 könnte in Zukunft zurückkehren

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Trotz einiger Berichte, dass der Audi R8 bereits im nächsten Jahr zurückkehren könnte, wurde das inzwischen widerlegt, und es gibt derzeit keine neuen Pläne, die Entwicklung ihres ikonischen Supersportwagens fortzusetzen.

Aber das bedeutet nicht, dass der R8 in Zukunft nicht zurückkehren könnte. Im Hinblick auf die Möglichkeit, den R8 wiederzubeleben, sagte Audi Sport-Chef Rolf Michl gegenüber Go Auto, dass dies zwar möglich sei, aber von einigen wichtigen Entwicklungen abhänge.

Zum einen müsste es ein Plug-in-Hybrid sein und nicht nur mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sein, aber noch wichtiger wäre, dass es ein richtiger Business Case sein müsste und nicht nur etwas sein, das den Markenwert steigern soll:

"In wirklich herausfordernden Zeiten – und wir haben über Vorschriften und sehr kostenintensive Entwicklungen gesprochen – muss jedes Auto ein Business Case sein. Es würde keinen Sinn machen, einfach einen Marken-Hebelwirkung zu berechnen... Sie müssen wirklich erkennen, dass intensive Ausgaben eine realistische Chance haben, die spezifischen Einnahmen zu erzielen."

Wenn es passieren würde, wäre es sehr gut möglich, dass es auf dem Lamborghini Temerario basiert, so wie das Original auf dem Gallardo basierte.