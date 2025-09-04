Der Atari-Boss träumt von Remastern, wobei Kojimas Snatcher und Panzer Dragoon Saga die Liste anführen

HQ

Es gibt tonnenweise Remaster und Remakes da draußen, und es kommen noch mehr, einige sehr gut gerechtfertigt und andere fühlen sich wie völlig unnötige Geldgriffe an. In einem Interview mit VGC sprach Atari-Chef Wade Rosen ein wenig über Remasters und nutzte auch die Gelegenheit, um Spiele zu nennen, denen er gerne neues Leben einhauchen würde - und wir denken, dass viele von euch zustimmend nicken werden:

"Wenn wir jemals die Chance hätten, an Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle oder Snatcher oder so etwas zu arbeiten... Ich meine, ich weiß nicht, ob es gut laufen würde, aber ich würde es wahrscheinlich durchziehen und sicherstellen, dass wir es machen, nur weil ich gerne an einem davon arbeiten würde."

Panzer Dragoon Saga wird oft als das beste Spiel angesehen, das für Segas Saturn-Konsole veröffentlicht wurde, und im Gegensatz zu seinen beiden Shooter-Vorgängern war es ein reines Rollenspiel mit Nebenquests, rundenbasierten Kämpfen und Leveln. Es wurde als Traumprojekt entwickelt und entbehrte völlig dem Mainstream-Fokus, und ihm eine zweite Chance zu geben, wäre eine kulturelle Errungenschaft ersten Ranges, da tragischerweise nur wenige Menschen es gespielt haben.

Ogre Battle hingegen war in den 90er Jahren groß und bot einen strategischeren Rollenspielansatz. Es gibt fünf Spiele in der Serie, von denen keines bei seiner Erstveröffentlichung in Europa veröffentlicht wurde (aber seitdem in Sammlungen, Abonnementdiensten und Wiederveröffentlichungen enthalten ist). Schließlich haben wir Snatcher, ein Cyberpunk-Abenteuer, das von Hideo Kojima selbst entwickelt wurde. Es wurde zunächst 1988 nur in Japan für Konsolen veröffentlicht, die in Europa kaum erhältlich waren (MSX2 und PC-8801), wurde aber später auf Mega-CD portiert, gefolgt von PlayStation und Saturn.

All diese Titel sind Meisterwerke, hochinteressant und den meisten Menschen praktisch unbekannt - hoffen wir also, dass Rosen seinen Willen bekommt. Er ist sich jedoch bewusst, dass es sich dabei nicht nur um Leidenschaftsprojekte handeln kann; Sie müssen auch kommerziell rentablere Titel veröffentlichen:

"Aber es muss alles in einem Gleichgewicht sein. Wenn diese Firma einfach fragen würde: 'An welchen Spielen möchte Wade arbeiten?', gäbe es uns nicht mehr allzu lange."

Ein Beispiel dafür, was er meint, ist das kommende Mortal Kombat: Legacy Collection (von dem wir hier eine brandneue Vorschau haben). Hier kommen Leidenschaft und potenzieller wirtschaftlicher Erfolg zusammen:

"Wo immer man kann, ist das Endziel immer, etwas zu versuchen, das sowohl etwas ist, für das wir wirklich viel Leidenschaft haben, als auch viel kommerzielle Rentabilität hat. Ich denke, ein gutes Beispiel dafür wäre Mortal Kombat: Legacy Kollection, oder? Leute haben sich angemeldet und sich beworben, um Teil von Digital Eclipse zu werden, um an dieser Serie zu arbeiten. Das ist nichts, was wir nur ungern übernommen haben, die Leute sind so begeistert davon. Und ja, wir glauben, dass das eine wirklich starke kommerzielle Rentabilität haben wird."

Ein schwieriger Spagat also, oder wie er selbst sagt:

"Wenn man nur zahlengetrieben ist, zerstört das den Geist des Unternehmens. Wenn man nur von Leidenschaft getrieben ist, hat man oft kein Unternehmen."

Nichtsdestotrotz drücken wir die Daumen für die Remaster von Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle und Snatcher - es ist wirklich an der Zeit, dass mehr Leute in den Genuss kommen.