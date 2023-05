Der ASUS ROG Ally verändert das Handheld-PC-Spiel

HQ

Das ASUS ROG Ally wird möglicherweise erst im nächsten Monat richtig auf den Markt kommen, aber wir spielen schon seit einiger Zeit damit und sehen, dass es einige große Schritte nach vorne für den Handheld-PC-Gaming-Bereich macht.

Zunächst einmal kann der Ally mit Windows 11, das in das Gerät integriert ist, so ziemlich jedes Spiel auf Ihrer Xbox, Epic Games oder Steam-Bibliothek starten. Dies ist bereits ein wesentlicher Unterschied zum Steam Deck, das auf einer modifizierten Version von Linux läuft, was bedeutet, dass nicht alles Steam Deck-verifiziert ist.

Die Benutzeroberfläche sieht nicht nur beeindruckend aus, sondern das ASUS ROG Ally sorgt auch dafür, dass es so gut läuft, wie es scheint. Wenn Sie auf der Suche nach einem Handheld-Gaming-Gerät sind, sich aber immer noch nicht sicher sind, wofür Sie sich entscheiden sollen, schauen Sie sich unseren Quick Look unten an und sehen Sie, ob das ASUS ROG Ally das Richtige für Sie ist.