Der Asiatische Fußballverband "steht solidar" mit der UEFA und CONCACAF

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Zuerst Europa (UEFA), dann Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) und nun bestätigt der Asiatische Fußballverband (AFC) seine "Solidarität mit UEFA und CONCACAF" und erklärt, dass "der AFC glaubt, dass der vorgeschlagene FFE realistisch nicht den notwendigen breiten Konsens und die Einheit erreichen kann, die für den Vorgang erforderlich sind".

Es ist also keine vollständige Ablehnung, sondern einfach aufgeben und erkennen, dass FIFAs Pläne keinen Sinn mehr ergeben, wenn sie nicht die Unterstützung von der halben Welt haben. Die AFC geht nicht wirklich in die Debatte ein, ob FIFA "Fußball verkaufen" würde, sondern legt den Fokus auf das Fehlen einer Konsultation durch die FIFA, da "sie grundlegende Schwächen in FIFAs Konsultations- und Entscheidungsprozessen offengelegt hat, die nun behoben werden müssen".

"Ein Vorschlag von solcher Bedeutung, der die kommerzielle, sportliche und strategische Zukunft des Weltfußballs beeinflussen kann, darf nicht durch Prozesse entstehen, die Konföderationen, Mitgliedsverbände (MAs) und sogar FIFA-eigene Dachverbände, einschließlich des FIFA-Rats, das Gefühl geben, an den Rand gedrängt zu werden", sagte AFC und hofft, dass dieser Moment ein "Katalysator zur Stärkung institutioneller Reformen" wird. eine dringende Überprüfung ihres Governance- und Entscheidungsrahmens.