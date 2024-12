Der Art Director von God of War ist zu Naughty Dog gestoßen

HQ

Im vergangenen Mai verlor das Santa Monica Studio seinen phänomenalen Art Director Raf Grassetti, der stattdessen zu dem aufstrebenden Netflix-Studio ging, das von Halo-Veteran Joseph Staten gegründet wurde. Zusammen würden sie große Spiele machen, aber jetzt scheint er es sich anders überlegt zu haben.

Netflix scheint seine Gaming-Ambitionen in letzter Zeit zurückgefahren zu haben, aber ob das etwas mit Grassettis kürzlichem Arbeitgeberwechsel zu tun hat, wissen wir nicht. So oder so, er hat jetzt bestätigt, dass er wieder mit der PlayStation-Familie zusammen ist, aber diesmal mit Naughty Dog.

Wir wissen, dass Naughty Dog derzeit mehrere Projekte in der Entwicklung hat (zwei davon sind ein brandneues Franchise und ein weiteres ist The Last of Us: Part III), und wir wissen nicht genau, an welchem Grassetti arbeiten wird.