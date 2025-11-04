Der Art Director von Gears of War: "Wenn Gears 1 Aliens war, dann war der Rest der Franchise Aliens"

HQ

Wenn du das erste Gears of War gespielt hast, als es herauskam, erinnerst du dich wahrscheinlich daran, dass es in seiner Herangehensweise ein wenig anders war und sich anfangs fast wie ein Horrorspiel anfühlte. Die Koalition hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie mit dem kommenden Gears of War: E-Day zu diesem Thema zurückkehren wollen.

In einem Interview mit FRVR (danke Pure Xbox) sagt der ursprüngliche Art Director der Serie, Jerry O'Flaherty, dass er mit der neuen (oder vielleicht eher alten) Richtung sehr zufrieden ist:

"Wenn Gears 1 Alien war, dann war der Rest der Franchise Aliens. Es war viel mehr, weißt du, es gab ein Verstecken des Bösewichts, es gab einfach die Spannung und den Horror, den man aus jedem Ort herauszog, und ich liebte das... Ich liebte den Horroraspekt dessen, was wir im ersten Teil gemacht haben."

Obwohl er offensichtlich auch die anderen Spiele liebt, hatte er immer noch das Gefühl, dass "das erste Spiel eher ein Horror-Thema hatte", und so wird ihm wahrscheinlich auch der kommende E-Day gefallen. Es hat noch kein Veröffentlichungsdatum, wird aber rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum der Xbox im nächsten Jahr auf den Markt kommen und dann auf PC und Xbox Series S/X verfügbar sein. Es wird wahrscheinlich auch für PlayStation 5 erscheinen, obwohl noch nichts bestätigt wurde. Natürlich wird es auch im Game Pass enthalten sein.