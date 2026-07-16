Der argentinische Fußballverband riskiert Geldstrafe für ein Banner über die Falklandinseln

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Der argentinische Fußballverband (AFA) sieht sich einer Geldstrafe oder einer Disziplinarmaßnahme gegenüber, nachdem die Spieler nach einem 2:1-Sieg gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft ein Banner mit der Aufschrift "Die Falklandinseln sind argentinisch" ("Las Malvinas son Argentinas ") hochgehalten haben. Die Aktion verstößt gegen die FIFA-Regeln, die eindeutig sind und es Spielern, Trainern oder Spielteilnehmern verbieten, politische Botschaften zu zeigen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die FIFA die AFA für ein Banner mit derselben Botschaft bezüglich der Falklandinseln bestraft: 2014 wurden sie mit 30.000 Schweizer Franken (€24.700 oder £20.000) belegt, als die Spieler in einem Freundschaftsspiel gegen Slowenien ein Banner mit derselben Botschaft hoben.

Die Erinnerung an den Falklandkrieg 1982, in dem Argentinien versuchte, das kleine Archipelago an der Südpazifikküste des Landes, das weiterhin ein britisches Überseegebiet ist, einzunehmen, machte dieses Spiel besonders spannend, da der argentinische Vizepressident erklärte, sie würden gegen die "usurpierenden Piraten" spielen.