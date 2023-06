Der Apple HomePod Mini ist das Tor zu einem intelligenteren Zuhause

HQ

Wenn Sie ein iPhone haben und Apple Music und andere Apple-Apps verwenden, sollten Sie in Betracht ziehen, den nächsten Schritt zu machen und Siri in Ihr Zuhause zu bringen.

Der Apple HomePod Mini ermöglicht die Einführung eines Smart-Home-Geräts zu etwa der Hälfte der Kosten seiner großen Brüder. Er fungiert immer noch als vollwertiger HomePod, mit dem Sie über Siri auf bestimmte Teile Ihres Hauses zugreifen und diese steuern können.

In unserem neuesten Quick Look gehen wir auf die Vorteile des Apple HomePod Mini und die Funktionen ein, von denen Sie wahrscheinlich hören möchten, bevor Sie den Abzug dieses kleinen Haushaltshelfers betätigen. Sehen Sie sich das Video unten an: