Der Apple HomePod 2 bringt Siri in dein Zuhause

Mit Alexa, Googles Assistent und Siri, die alle als Heimassistenten verfügbar sind und Ihnen sagen können, wie das Wetter wird, Ihre Lichter ein- und ausschalten und bei einer Handvoll anderer kleinerer Aufgaben helfen können, kann es schwierig sein, sich zwischen den vielen Heimassistenten zu entscheiden.

Apple will mit dem HomePod 2 der Beste auf dem Markt sein, aber ist er der perfekte Haushaltshelfer? Nicht genau. Obwohl wir von dem kleinen Hub beeindruckt sind, gibt es einige Probleme, auf die wir in unserem neuesten Quick Look eingehen.

Schau es dir unten an: