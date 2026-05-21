Der App Store stoppte 2025 eine Menge "potenziell betrügerischer Transaktionen"

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Apple hat angekündigt, dass sie durch "Nutzung menschlicher Überprüfung und künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung bösartiger Aktivitäten" im Jahr 2025 über 2 Millionen problematische App-Einreichungen abgelehnt und mehr als 1,1 Milliarden betrügerische Kontoerstellungen blockiert haben.

Der App Store möchte seine mehrschichtigen Verteidigungen kontinuierlich verbessern, indem er eine Kombination aus menschlicher Überprüfung und maschinellen Lerntechnologien nutzt, um böswillige Aktivitäten zu erkennen und zu stoppen. Und es scheint sich zu lohnen.

Im Jahr 2025 verhinderte Apple potenziell betrügerische Transaktionen im Wert von über 2,2 Milliarden Dollar, was sich auf insgesamt mehr als 11,2 Milliarden Dollar in den letzten sechs Jahren hinzufügte. Apple ergriff außerdem eine Reihe von Maßnahmen, um böswillige Akteure daran zu hindern, schädliche Software zu verbreiten, indem es 2025 über 2 Millionen problematische App-Einreichungen ablehnte. Den gesamten Bericht können Sie hier lesen.

Laut Apple selbst ist der App Store "ein globales Ziel, das über 850 Millionen wöchentliche Besucher in 175 Filialen willkommen heißt".

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