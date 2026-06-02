Der Anti-Waffen-Fonds des Justizministeriums wurde durch Gerichtsurteil blockiert

HQ

Das US-Justizministerium wird sich an das Gerichtsurteil halten, das den "Anti-Waffenisierungsfonds" der Trump-Regierung blockiert, ein 1,8-Milliarden-Dollar-Fonds, der diejenigen unterstützen soll, die behaupten, von früheren Regierungen zu Unrecht ins Visier genommen worden zu sein.

Die Demokraten haben den Fonds stark kritisiert, während das Justizministerium ihn verteidigt hat und sagt, er werde "den enormen Missbrauch, Schaden und Hass wiedergutmachen, der so vielen Menschen zu Unrecht zugefügt wird." Der Fonds steht allen offen, die behaupten, als Waffe eingesetzt, gezielt oder verfolgt worden zu sein – unabhängig von ihrer Parteilinie oder politischer Zugehörigkeit. Angesichts der jüngsten politischen Ereignisse in den USA können Sie sich jedoch vorstellen, wer den Fonds am meisten nutzen würde.

Viele Trump-Anhänger, die wegen des Kapitol-Aufstands 2021 strafrechtlich verfolgt wurden, haben angekündigt, Ansprüche geltend zu machen, falls der Fonds durchgeht. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde der Fonds durch ein Gerichtsurteil gesperrt und kann erst bei einer Anhörung am 12. Juni eingerichtet werden (laut BBC).

Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten haben den Fonds abgelehnt. Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, sagte, die Regierung solle den Fonds selbst schließen. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence sagte ebenfalls, der Fonds sei "von Anfang an eine schlechte Idee" gewesen.