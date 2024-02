Der Antagonist von Rainbow Six: Siege wird im neunten Jahr des Spiels spielbar

HQ

Als Rainbow Six: Siege größtes eSports-Event des Jahres am Wochenende zu Ende ging,Six Invitational 2024 nutzte Ubisoft das große Event, um erneut die für den Shooter geplanten Inhalte für das nächste Jahr zu präsentieren und zu enthüllen.

Die 9. Klasse beginnt mit einer Staffel mit dem Namen Operation Deadly Omen. Die Staffel wird einen neuen Angreifer mit sich bringen, der zufällig auch einer der Hauptantagonisten des Spiels ist. Deimos wird spielbar sein, und was ihn betrifft, so kann sein DeathMark-Gadget die Position eines Verteidigers lokalisieren und verfolgen, während sein Vendetta-Revolver mit einem Zielfernrohr ausgestattet ist, mit dem er aus der Ferne zuschlagen kann.

Konkret beschreibt Ubisoft Deimos wie folgt: "Deimos schließt sich den Angreifern als Operator mit 2 Lebenspunkten und 2 Geschwindigkeiten an, der entweder mit dem robusten AK-74M-Sturmgewehr oder der robusten M590A1-Schrotflinte bewaffnet ist. Seine Sekundärwaffe ist ein.44 Vendetta-Revolver mit einem einzigartigen vergrößerten Zielfernrohr. Ein Schuss mit dieser neuen Waffe reißt ein schneckengroßes Loch in eine zerstörbare Wand, und zwei Schüsse reichen aus, um einen Operator auszuschalten. Er wird auch Splittergranaten oder harte Sprengladungen haben, die ihm helfen, sein Ziel zu erreichen."

Werfen Sie unten einen Blick auf Deimos in Aktion.

Was die weiteren Pläne für Operation Deadly Omen betrifft, so werden in dieser Saison schildschwingende Operator leicht angepasst, so dass sie jetzt mit ihren Schilden sprinten können, um wie der Kool-Aid-Mann durch Barrikaden zu sprengen. Ansonsten verlangsamt sich die Geschwindigkeit des Zielvisiers, die Abseilanimation wird geglättet, LMGs werden überschaubarer, Ranglistenspiele werden angepasst und verschiedene andere kleinere Optimierungen und Ergänzungen sind ebenfalls geplant.