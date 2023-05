Der Animator von Bend Studio schlägt vor, dass er der nächste Xbox-CEO sein könnte

HQ

Wir gehen davon aus, dass das alles eine Art Witz ist, aber laut dem Animator von Bend Studio (Days Gone), Robert Morrison, haben wir vielleicht eine Ahnung, wer an dem Tag, an dem Phil Spencer beschließt, zurückzutreten, der nächste CEO von Xbox sein wird. Und laut Morrison lautet die Antwort... Morrison.

Aus heiterem Himmel twitterte er "Gerücht: Robert Morrison wird neuer CEO von Xbox" und teilte gleichzeitig ein adrettes Bild von sich. Während Spencer zweifellos irgendwann seine Position verlassen wird, glauben wir, dass der Ersatz wahrscheinlich vom Xbox-Team oder anderen Teilen von Microsoft kommen wird und nicht direkt von einem Sony-eigenen Entwickler.

Hast du jemanden, von dem du denkst, dass er in Zukunft gut zu Xbox passen würde?