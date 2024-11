Der Animationsfilm Bob der Baumeister läuft in den Amazon MGM Studios

HQ

Es sieht so aus, als ob der zuvor gemeldete Bob the Builder Animationsfilm von Amazon MGM Studios produziert und vertrieben wird. Deadline berichtet, dass das Projekt, das auch von Jennifer Lopez' Nuyorican Productions Firma und der Firma hinter Guillermo del Toros jüngstem Pinocchio Remake ShadowMachine produziert werden soll, ein Zuhause bei Amazon gefunden hat, nachdem das Unternehmen den Bieterkrieg für das Projekt gewonnen hat.

Der Film wird In the Heights, Twisters und Transformers: Rise of the Beasts ' Anthony Ramos in der Haupt- und Titelrolle von Bob the Builder sehen, und was die Handlung betrifft, so wissen wir, dass der Film in Puerto Rico spielen wird und versucht, die Latino-Kultur zu erkunden.

Was noch nicht geklärt ist, ist, ob dieser Deal dazu führen wird, dass Bob the Builder in die Kinos geht oder stattdessen direkt zu Prime Video, aber wenn man bedenkt, wie viele familienfreundliche Animationsfilme in letzter Zeit in den Kinos waren, muss man davon ausgehen, dass sie ihren Anteil an der Zeit in den Kinos auf der ganzen Welt bekommen werden.