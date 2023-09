Der anhaltende Streik in Hollywood dürfte für Warner Bros. eine teure Angelegenheit werden.

HQ

Trotz der Tatsache, dass Barbie ein großer Erfolg und der größte Film von Warner Bros. aller Zeiten geworden ist, kostet der anhaltende Streik in Hollywood das Unternehmen immer noch viel Geld. Nach eigener Schätzung rechnet das Studio mit einem Verlust zwischen drei- und fünfhundert Millionen an reinen Einnahmen, was offensichtlich viel im Geldbeutel verbrennt. Dies geht aus einem Bericht von Variety hervor, in dem Sprecher von Warner Bros. nun hoffen, dass die beiden Parteien so schnell wie möglich eine Lösung finden können, aber auch davon ausgehen, dass dies leider für den Rest des Jahres so weitergehen wird.

Keines der anderen Unternehmen hat sich bisher zu seinen geschätzten Verlusten geäußert, und stattdessen haben sich einige schelmische, hochrangige Personen gewünscht, dass die Arbeitsniederlegung so lange andauert, dass die Streikenden gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen, und einfach keine andere Wahl haben, als nach der Pfeife der Filmgesellschaften zu tanzen.

Was glauben Sie, wie lange der Streik dauern wird?