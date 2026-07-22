Der Anbernic RG SP ist darauf ausgelegt, das ultimative Game Boy Advance SP-Erlebnis zu bieten.

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Retro ist heißer denn je, und alles Alte ist sehr gefragt. Für diejenigen, die in die süße Geschichte des Gamings aus einer Zeit eintauchen möchten, in der Mikrotransaktionen, Saisonpässe und DLCs völlig unbekannte Konzepte waren, gibt es heute viele großartige Möglichkeiten.

Nun gibt es noch eine weitere Möglichkeit, den Game Boy Advance zu genießen, denn Anbernic bringt eine aktualisierte Version seines GBA SP inspirierten Geräts, des Anbernic RG SP, heraus. Diesmal haben sie das Gerät etwas kleiner und dünner gemacht und die analogen Sticks entfernt, die der Vorgänger hatte. Sie schreiben:

"Wir tauschen die Joysticks gegen brandneue taktile Knöpfe aus. Dieses ultra-schlanke Design lädt dich ein, die reine Freude der goldenen 2D-Ära wieder zu erleben. Verarbeitet mit hochwertiger Metallic-Farbe und einem eleganten Acryl-Logo-Abzeichen, stellt es diese glänzenden Momente direkt aus der Erinnerung wieder her."

Der Bildschirm ist ein 3,4-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 720x480, und angesichts der sehr gelobten und beliebten älteren Modelle vermuten wir, dass auch dieses Modell von allen geschätzt wird, die das GBA SP-Erlebnis bestmöglich wiedererleben möchten.

Sehen Sie sich unten den Einführungstrailer an.