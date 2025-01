Der Analyst prognostiziert, dass sich ein $100 Grand Theft Auto VI positiv auf die Branche auswirken könnte

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass die Entwicklung des mit Spannung erwarteten nächsten Kapitels in der Spielserie von Rockstar ein Vermögen gekostet hat, eine Tatsache, die sich höchstwahrscheinlich in seinem Preis widerspiegeln wird, sobald das Spiel in den Läden erhältlich ist. Aber laut einem Bericht des Analysten Matthew Ball könnte es einen positiven Einfluss auf die Branche haben, wenn Rockstar sich dafür entscheidet, mindestens 100 US-Dollar für Grand Theft Auto VI zu verlangen.

Dies würde eindeutig die Norm und die derzeitige Preisbarriere von rund 70 US-Dollar brechen und andere Entwickler dazu ermutigen, dem gleichen Trend zu folgen, was wiederum dazu beitragen könnte, die Einnahmen der Branche zu steigern. Etwas, das Matthäus nach der Verlangsamung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, notwendig ist.

Andere Methoden wie die Lancierung teurer Sondereditionen, Saisonpässe oder Mikrotransaktionen reichen Ball nicht mehr aus und der Analyst ist der Meinung, dass eine Preiserhöhung schlicht notwendig ist, um die ausufernden Entwicklungskosten zu kompensieren und auszugleichen, sowie der Branche Wind in die Segel zu geben und ihr Wachstum zu steigern.

Was denkst du, was Grand Theft Auto VI kosten wird, und was hältst du von den aktuellen Spielpreisen? Ist es zu billig oder zu teuer?