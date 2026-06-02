Der Amerikaner Sam Blaskowski wird nach seinem 100-Meter-Lauf in 9,89 Sekunden zum "schnellsten weißen Mann der Welt"

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Der 23-jährige amerikanische Athlet Sam Blaskowski hat einen ungewöhnlichen (und völlig inoffiziellen) Rekord gebrochen: Nachdem er 100 m in 9,89 Sekunden gelaufen ist, ist er der schnellste weiße Mann der Welt geworden. Auch wenn es offensichtlich kein offizieller Titel ist, haben die Fans schnell herausgefunden, dass seine Marke, die 2026 die zweitschnellste der Welt bedeutet, ihn zum 54. schnellsten Mann der Welt macht.

Die ersten 54 der Liste der schnellsten Männer über 100 m sind ausschließlich schwarze Männer, berühmt angeführt von Usain Bolt (der 2009 100 m in 9,58 Sekunden lief), mit Ausnahme des Chinese Su Bingtian, auf Platz 22, der im Halbfinale von Tokio 2020 9,83 Sekunden lief. Blaskowski startet mit 9,89 Sekunden auf dem geteilten 54. Platz aller Zeiten und teilt sich zudem den zweiten Platz für die schnellste Zeit 2026 mit Collen Kebinatshipi aus Bostwana und Kayinsola Ajayi aus Nigeria.

Was an diesem Rekord vielleicht noch überraschender ist, ist, dass Sam Blaskowski ein relativ unbekannter Athlet ist, der an NCAA Division III Wettbewerben (College-Niveau) teilnimmt und seine persönliche Bestzeit beim Music City Track Carnival in Nashville, Tennessee, brach. Vor dem letzten Wochenende lag seine beste Zeit bei 10,05 Sekunden im Jahr 2025.

Auf seinem persönlichen X-Account feierte er mit kaum 500 Followern seinen Erfolg. "Sie nennen mich BLAST-KOWSKI aus gutem Grund! Neue persönliche Bestzeit über 100 m. Über 10 zu brechen war nicht nur das Ziel, es wurde zur Obsession. Jahre des Opfers, harter Arbeit, Disziplin und Glaubens kamen auf der Strecke zusammen. Danke euch allen für die Unterstützung, ich fange gerade erst mit dieser Karriere an."

Kurz gesagt, ein ganz anderer Kontext als der bisherige "schnellste weiße Mann", der Franzose Christophe Lemaitr, der im Juli 2011 mit 9,92 Sekunden über 100 Meter seine beste Bestzeit erreichte, als er zwei Jahre jünger war als Blaskowski, und bereits mehrere Goldmedaillen bei Europameisterschaften gewonnen hatte (er gewann anschließend zwei olympische Bronzemedaillen 2012 und 2014).