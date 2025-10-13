HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Kamerun mit der Auszählung der Stimmzettel begonnen hat, nach einer angespannten Präsidentschaftswahl, bei der allgemein erwartet wird, dass der langjährige Führer Paul Biya, mit 92 Jahren der älteste Präsident der Welt, seine 43-jährige Machtergreifung ausweiten wird, trotz einer energischen Opposition, die auf einen Wandel drängt. Oppositionelle, angeführt vom ehemaligen Regierungssprecher Issa Tchiroma, versammelten große Menschenmengen, um einen Wandel zu fordern, doch Analysten sagen voraus, dass der langjährige Präsident dank seines starken Einflusses auf die staatlichen Institutionen und einer zersplitterten Opposition wahrscheinlich die Kontrolle behalten wird. Während die offiziellen Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet werden, unterstreicht die Wahl die anhaltenden Spaltungen und den anhaltenden Griff eines Führers, der die Nation über vier Jahrzehnte lang geprägt hat. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!