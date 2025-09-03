Der allerletzte Nissan GT-R (R35) wurde gebaut

HQ

Nissan gab letzte Woche bekannt, dass es den allerletzten Nissan GT-R produziert hat, der aus den Nismo-Werken in Tochigi, Japan, rollt. Seit seiner Premiere im Sommer 2008 wurden 48 000 Fahrzeuge produziert. In dieser Zeit hat "Godzilla" viele Rekorde gebrochen, Käufer und Fachpresse, Konkurrenten und Skeptiker gleichermaßen beeindruckt und der gesamten Sportwagenwelt bewiesen, dass die Leistung eines Supersportwagens nicht unbedingt ein Vermögen kosten muss. Jeder dieser 48 000 GT-R, die bis letzte Woche gebaut wurden und seit dem Sommer 2008 mit dem mittlerweile ikonischen VR38-Motor ausgestattet sind, der durchgehend von nur neun zertifizierten Motorsamurai in der Tochigi-Fabrik gebaut wurde, und hier bei Gamereactor sind wir mehr als glücklich, Godzilla zu huldigen, während er in den Sonnenuntergang fährt.

Ivan Espinosa, CEO Nissan:

"Nach 18 bemerkenswerten Jahren hat der R35 GT-R die Automobilgeschichte nachhaltig geprägt. Sein Vermächtnis ist ein Beweis für die Leidenschaft unseres Teams und die Loyalität unserer Kunden auf der ganzen Welt. Vielen Dank für die Begleitung dieser außergewöhnlichen Reise. Den vielen Fans des GT-R weltweit möchte ich sagen, dass dies kein Abschied vom GT-R für immer ist, es ist unser Ziel, dass das GT-R-Typenschild eines Tages zurückkehrt."