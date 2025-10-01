Gamereactor

Der allerletzte Focus ST hat die Ford-Produktion verlassen

Ford wird in Europa hart gehämmert und will natürlich sein Modellprogramm erneuern, und ein Teil davon ist die komplette Einstellung der Focus RS- und ST-Produktion

Im Jahr 2023 kündigte Ford an, sowohl das Focus ST- als auch das RS-Programm einzustellen, was bei vielen Hot-Hatch-Fanatikern große Traurigkeit auslöste, und jetzt gibt der Riese aus Detroit heute bekannt, dass er das allerletzte Ford Focus ST-Auto hergestellt hat, das er jemals bauen wird. Dieser wurde im deutschen Ford-Werk montiert. Ford hat in Europa in den letzten drei Jahren verloren und einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnet, den sie durch die Erneuerung und Änderung ihres Modellprogramms beheben wollen.

Auf Wiedersehen...

