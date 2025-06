Der allererste Spin-off-Titel von Splatoon wurde enthüllt

Nintendo hat bei der ersten Enthüllung des neuen Spin-off-Spiels von Splatoon, Splatoon Raiders, sowie eines neuen großen Updates für Splatoon 3 aus heiterem Himmel eine kleine Bombe platzen lassen.

Splatoon Raiders ist ein Abenteuer-Spin-off, in dem Shiver, Frye und Big Man of Deep Cut zu einer mysteriösen Insel reisen. Es sieht so aus, als ob es Elemente aus Survival-Spielen aufgreift, sogar einen Hauch von Death Stranding in dem kurzen Blick, den wir auf das Spiel werfen.

Wir werden uns mit unserem eigenen Roboter herumwagen und ein schwimmendes Schiff als Hauptbasis nutzen. Die Insel, auf der das Spiel spielt, hat eine einzigartige Atmosphäre, aber abgesehen davon wissen wir sehr wenig darüber.

Das Update 10.0.0 von Splatoon 3 bringt die bei den Fans beliebte Karte der Urchin-Unterführung, das Barazushi-Ausrüstungsset und mehr zurück. Es kommt am 12. Juni, auch bekannt als diesen Donnerstag. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für Splatoon Raiders, aber mit etwas Glück hören wir bald mehr.