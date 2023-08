Der Alan Wake 2-Trailer führt ihn in ein verdrehtes New York

HQ

Remedy und Epic Games haben sich stark auf Saga Anderson, den zweiten spielbaren Charakter, konzentriert, als sie über Alan Wake 2 sprachen und ihn zeigten, aber es ist endlich an der Zeit zu sehen, was wir als Titelautor erleben werden.

Sam Lake kam, wie versprochen, am Ende der heutigen Gamescom Opening Night Live auf die Bühne, um zu enthüllen, was Mr. Wake in Alan Wake 2 vorhat. Es stellt sich heraus, dass er in der Version von New York des Dunklen Ortes gefangen ist, und das gefällt ihm verständlicherweise nicht besser als die anderen Albträume.

Wir werden sehen, wie gruselig und verdreht es wird, wenn Alan Wake 2 am 27. Oktober erscheint.