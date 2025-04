Der aktuelle Stand der Branche und der Drang zur Gründung neuer Indie- und AA-Studios

HQ

Normale Gamer (und Entwickler!) lieben es, sich über das zu beschweren, was wir an einem Titel nicht mögen. Die Grafik ist veraltet, die Mechaniken wiederholen sich, die Menge an DLCs, die sie zu einem exorbitanten Preis veröffentlichen, neben vielen anderen Beschwerden. Wenn du so viel über Spiele weißt und vielleicht weißt, wie man sie macht, gibt es keine bessere Option, als dein eigenes Studio zu gründen? Obwohl es ein bisschen wie "Sei dein eigener Chef" klingt, war das der wichtigste Ratschlag von Llama Lane CEO Lars Håhus in einer Nachricht an die versammelten Entwickler.

Es war auf der DevGAMM in Danzig, die mit Unterstützung von InvestGDA auf der AmberExpo stattfand, wo wir einige Minuten mit ihm sprechen konnten, in denen er seine Vision des aktuellen Zustands der Videospiele teilte, und das alles nach der Gründung mehrerer Studios.

"Es gibt nie einen besseren Zeitpunkt, um das Studio zu starten, als heute - du wirst es immer bereuen, dass du es nicht getan hast, denke ich, wenn es das ist, was du tun willst. Wenn es um die Finanzierung geht, ist es natürlich ein bisschen anders als früher. Es hat sich ein bisschen verändert, aber es gibt immer noch Geld da draußen und der Rat, den ich Gründern immer gebe, ist wirklich Bootstrap so weit wie möglich, was im Grunde bedeutet, wenn man sein Spiel mit seiner eigenen Finanzierung, seinen eigenen Ersparnissen erstellen und es dann so weit wie möglich bringen kann (...) Man muss ein spielbares Spiel haben, damit jeder überhaupt darüber nachdenkt, ob er in einen investieren soll oder nicht."

Er betonte auch, wie wichtig es ist, dass eine gemeinsame Denkweise haben, ohne dass dies der kreativen Vision der Studiomitglieder im Wege steht. Um eine solide Beziehung zwischen den verschiedenen Mitgliedern aufzubauen, gibt es keinen schnelleren Weg als den anderen, es muss einfach aufgebaut werden, man muss sich besser kennenlernen, Seite an Seite arbeiten und eine langfristige Vision teilen. "Du fängst an, Leute in der Schule zu treffen und diese Beziehungen aufzubauen, das ist eine gute Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Du arbeitest mit ihnen und siehst, was sie gut und was schlecht können."

Werbung:

Aber für ein Studio ist es nicht nur das ́Engagement für das Projekt und die Leidenschaft für das Umfeld, in dem man arbeitet, die wichtig sind. Es ist unerlässlich, Rentabilität zu erzielen, um mit einem wachsenden Team Ihre Produkte aufbauen und langfristig mit Ihren Projekten leben zu können. Jedem im Unternehmen, nicht nur dem Management, muss klar sein, dass das Produkt nachhaltig sein muss, um das Überleben des Projekts zu sichern. "Wenn sich Leute entscheiden, Spieleentwickler zu werden, werden meiner Meinung nach nur sehr wenige diese geschäftliche Denkweise haben und sagen: Hey, lasst uns Geld verdienen oder lasst uns auf den Markt gehen und wie das funktioniert und so weiter. Es muss eine Skala zwischen ihnen geben.

Das vollständige Interview berührt viele weitere Themen, zum Beispiel das schwedische Modell bei Videospielen, wo es keine öffentliche Finanzierung für Videospiele gibt, was bedeutet, dass Studios von Anfang an eine unternehmerische Mentalität annehmen müssen. Dadurch ist die Branche autarker geworden. "Die Leute in Schweden waren erfolgreich darin, Spiele zu machen, die Geld eingebracht haben, und sie haben tatsächlich etwas Geld daraus gemacht und sind relativ wohlhabend geworden, dass sie wieder in die Branche investieren, weil sie es wollen."

Wenn Sie mehr über diese interessante Welt erfahren möchten, hinterlassen wir Ihnen unten das vollständige DevGAMM-Interview mit lokalen Untertiteln.

Möchten Sie mit Ihren Entwicklerfreunden ein Studio gründen?

Werbung: