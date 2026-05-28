Der aktuelle BMW M3 wird sein letztes Modelljahr 2027 haben

HQ

Der BMW M3 gilt als legendär und zählt zu den ikonischeren Rollmodellen der modernen Automobilgeschichte. Deshalb stellt BMW die Produktlinie natürlich nicht ganz ein, aber es ist fast Zeit, dass der aktuelle M3 auf den Eis gelegt wird.

BMW hat bestätigt, dass die aktuelle Sportlimousine der G80-Generation nach dem Modelljahr 2027 eingestellt wird. In einem Interview mit Bimmerlife wurde der BMW M Produktplanungsspezialist Scott Stirling kürzlich vorgestellt, der rein schaltgetriebene M3 CS Handschalter speziell als Abschied für die aktuelle Generation geschaffen.

BMW bereitet zwei separate Nachfolger vor: einen vollelektrischen M3 und eine neue benzinbetriebene Version. Es wird erwartet, dass das Elektrofahrzeug als Erste auf den Markt kommt und Berichten zufolge über ein Vierfachmotor-Setup, mehr als 100 kWh Batteriekapazität und simulierte Gangwechsel sowie künstliche Motorgeräusche bietet, die das Gefühl eines Verbrennungsfahrzeugs nachbilden sollen.

Der nächste benzinbetriebene M3, intern als G84 bekannt, wird voraussichtlich einen Reihensechszylinder behalten, allerdings wahrscheinlich mit Mild-Hybrid-Unterstützung, um strengere Emissionsvorschriften zu erfüllen.