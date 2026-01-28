Der Aktienkurs von Capcom schießt trotz schwacher Monster Hunter Wilds-Verkäufe um 12 % in die Höhe

HQ

Es wirkt zwar seltsam, dass wir von 11 Millionen verkauften Exemplaren sprechen, die nicht die Erwartungen erfüllten, aber Capcom selbst erklärte, das Spiel habe seine internen Ziele nicht erreicht, obwohl es eine Anzahl von Exemplaren auslieferte, von der die meisten Publisher träumen würden. Die Investoren in Capcom-Aktien haben nach diesem Rückschlag zwar an Vertrauen verloren, aber jetzt scheint es wieder auf Kurs zu sein.

Laut einem neuen Bericht von Bloomberg ist der Aktienkurs von Capcom an einem einzigen Tag um etwa 12 % gestiegen, bedingt durch den überraschenden Anstieg älterer Titel, insbesondere in den Franchises Resident Evil, Street Fighter und Devil May Cry. Capcom gab an, dass im Vergleich zum Vorjahr die Spieleverkaufszahlen bis Dezember 2025 um 13,5 % auf einen Rekordwert von 34,64 Millionen gestiegen sind. Auch die Vorbestellungen für das kommende Resident Evil Requiem sollen unerwartet hoch sein, was Capcoms Selbstvertrauen neu stärkt.

Es scheint, dass sich das Interesse an Capcom-Spielen inzwischen weit über Monster Hunter hinaus ausgebreitet hat. "Investoren verkauften Capcom hauptsächlich, weil Monster Hunter unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, aber die neuesten Ergebnisse zeigen, dass sein Katalog nun breit und stark genug ist, um einen einzigen Fehlschlag, selbst einen großen, auszugleichen", sagte Hideki Yasuda, Analyst von Toyo Securities.

Mit dem Start von Resident Evil Requiem im nächsten Monat sieht 2026 bereits nach einem starken Jahr für Capcom aus. Da auch ältere Titel weiter verkauft werden, scheint der Verlag nicht mehr als ein oder zwei große Titel zu benötigen, um seine Finanzen aufrechtzuerhalten.