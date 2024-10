Der AirFly Pro von Twelve South soll das Reisen am Flugzeug komfortabler machen

HQ

Flugreisen sind oft eine unangenehme Erfahrung. Kleine Sitze, der Ärger, der mit der An- und Abreise zu Flughäfen verbunden ist, die archaische Technologie, die in die Entertainment-Suiten eingebaut ist, die Liste geht weiter. Die Leute von Twelve South versuchen, mindestens einen dieser Bereiche zu verbessern, da ihr praktisches AirFly Pro darauf abzielt, es einfacher zu machen, Unterhaltung in der Luft zu sehen, während Sie die Geräte verwenden, die Sie am bequemsten finden.

Bei diesem Gadget handelt es sich um einen Bluetooth-Sender, der an manuell verkabelte Buchsen angeschlossen werden kann, um drahtlose Geräte mit der Entertainment-Suite zu verbinden, um die neuesten Filme und Fernsehsendungen anzusehen. Es hat sogar die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig zu verbinden, so dass Sie etwas mit einem Partner/Kind im Tandem ansehen können.

Um mehr über das Twelve South AirFly Pro zu erfahren, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.