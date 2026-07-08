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Kontroversen verlassen die Weltmeisterschaft nie: Zwei Tage nach dem Fall Folarin Balogun und Trumps Ruf nach Infantino, das inzwischen größtenteils vergessen ist, weil die Vereinigten Staaten ohnehin von Belgien verprügelt und aus dem Wettbewerb ausschieden, ist das Spiel zwischen Argentinien und Ägypten das neue heiße Thema.

Alle loben Argentiniens Widerstandsfähigkeit, eine ungünstige Lage in 15 Minuten zu drehen, aber auch über die Entscheidungen des Schiedsrichters, insbesondere zwei VAR-Eingriffe: die Entscheidung, Ägyptens zweites Tor aufgrund eines früheren Fouls eines ägyptischen Spielers abzuerkennen, und die Entscheidung, Argentiniens drittes Tor nicht abzuerkennen, das von einem ähnlichen Foul eines argentinischen Spielers vorausgegangen wurde.

Experten diskutieren nun, ob die Entscheidungen richtig waren, wobei die meisten zustimmen, dass Ägyptens Tor zu Recht aberkannt wurde, weil das Foul klar war, und Juliáns Foul an Salah viel umstrittener ist. Doch der Zeitpunkt und die Konsequenzen der Schiedsrichterentscheidungen, die eindeutig Argentinien zugutekamen, sind nun Gegenstand von Debatten, wobei einige erneut die Legitimität des Wettbewerbs infrage stellen, auch wenn die Schiedsrichterentscheidungen richtig erscheinen.

Ägyptens Trainer Hossam Hassan erklärte klar: "

Wir wurden heute unfair betrogen; Wir haben Ungerechtigkeit erlitten

und schlug vor, dass die FIFA "vielleicht die Weltmeister im Wettbewerb behalten wollte, vielleicht wollten sie, dass Messi im Rennen bleibt", und fügte hinzu, dass er die Spiele nicht weiterhin verfolgen werde, um sich zu äußern.

Politische Interessen: von Palästina bis Milei

Einige Meinungen gehen über den Sport hinaus, wobei Al Jazeera einen Professor für afro-eurasischen Sport an einer Business School in Shanghai, Simon Chadwick, fragte, der auf mögliche politische Interessen aus dem Weißen Haus hinwies, die FIFA beeinflusst haben, wie es scheinbar mit Balogun geschah; vor allem Hassans offene Unterstützung für Palästina auf der Pressekonferenz vor dem Spiel und Trumps enge Verbindung zu Argentiniens Präsident Javier Milei könnten dazu führen, dass die Verantwortlichen "eingebaute Vorurteile bei Entscheidungsfindungen" haben.

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