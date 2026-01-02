Der Agent von Tahirys Dos Santos sagt, dass beim Metz-Spieler 30 % seines Körpers nach einem tödlichen Brand in einer Schweizer Bar verbrannt wurden

HQ

Das tödliche Feuer in der Schweiz an der Skibar in Crans-Montana an Neujahr, bei dem die Zahl der Todesopfer auf 47 stieg, hat die Welt erschüttert und war besonders spürbar beim französischen Fußballverein FC Mentz, da einer der Verletzten ein Trainee-Spieler des Teams, Tahirys Dos Santos, 19, war.

Der Verein bestätigte am Donnerstag, dass der Spieler zu den Verletzten gehörte (über 100 Menschen schwer verbrannt) und in ein spezialisiertes Brandzentrum in Stuttgart, Deutschland, verlegt wurde.

Sein Agent, Christophe Hutteau, sprach mit RMC Sport über seinen aktuellen Zustand. Der Club sagte, er sei "schwer verbrannt" worden, und sein Agent erklärte, dass er Verbrennungen auf 30 % seines Körpers habe und sehr leide.

"Die neueste Nachricht, die ich heute Morgen (Freitag) von Tahirys' Eltern erhalten habe, die die ganze Nacht gefahren sind, um an der Seite ihres Sohnes zu sein. Ich kann dir nicht sagen, dass es ihm gut geht, weil er schreckliche Schmerzen hat. Er hat Verbrennungen, die 30 % seines Körpers bedecken. Der positive Punkt ist, dass sich auch seine betroffenen Lungen seit gestern Morgen deutlich verbessert haben."

Dos Santos, ein Verteidiger, bestritt sein Debüt beim Verein am 20. Dezember in einem Spiel des französischen Pokals. Sein Agent beschreibt ihn als "einen sehr ehrgeizigen jungen Mann mit außergewöhnlicher Mentalität", der so schnell wie möglich nach der Party, wo er mit seiner Freundin und Freunden war, zum Training zurückkehren wollte. Seiner Aussage nach war er nicht im Keller, wo das Feuer begann, sondern im Erdgeschoss des Nachtclubs.

Einer der Opfer des Feuers, das erste identifizierte Opfer, war der 16-jährige italienische Golfer Emanuele Galeppini, der als aufstrebendes Talent im Sport beschrieben wurde.