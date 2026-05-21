Der Adventures of Cliff Booth kommt im November in die Kinos und am Netflix im Dezember

HQ

Anfang dieses Jahres gab Netflix bekannt, dass das Once Upon a Time in Hollywood-Nachfolger/Spin-off The Adventures of Cliff Booth gegen Ende des Kalenderjahres Premiere feiern wird. Jetzt, da wir uns dem Juni nähern, hat der Streaming-Riese genaue Informationen darüber veröffentlicht, wann wir das Projekt sehen können, das Brad Pitt wieder in die Hauptrolle des berühmten Hollywood-Stuntmanns und zum Fixer bringt.

In einem Tudum-Artikel wird bekannt, dass The Adventures of Cliff Booth offiziell ab dem 25. November in die Kinos kommt, wo der Film eine begrenzte zweiwöchige Kinolaufzeit erhält. Er wird sogar in IMAX-Kinos gezeigt, was bedeutet, dass Sie diese Geschichte auf den größten möglichen Leinwänden sehen können.

Im Anschluss daran wird der Film einen Monat später, am 23. Dezember, auf Netflix erscheinen, was bedeutet, dass wir nun wissen, was der Streamer voraussichtlich als seine große Weihnachtsfilm-Option für 2026 ansieht, während 2025 im Vergleich dazu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ist.

Wir erfahren noch nicht viel über das Projekt, aber wir wissen, dass Pitt die Hauptrolle spielen wird, zusammen mit Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis und Karren Karagulian, wobei der Film von David Fincher (der mit Pitt an Fight Club und Se7en zusammenarbeitete) inszeniert und auf einem Drehbuch von Quentin Tarantino basiert. der Regisseur/Drehbuchautor von Once Upon a Time in Hollywood.

Freust du dich auf das Adventures of Cliff Booth ?