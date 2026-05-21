Der Adeptus Mechanicus trifft auf Hive Tertium ein, um den Kampf in Warhammer 40,000: Darktide zu unterstützen

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Warhammer 40,000: Darktide stand heute ebenfalls im Rampenlicht im Rahmen der Feierlichkeiten zum kürzlich abgeschlossenen Warhammer Skulls 2026-Event, und neben all den Spielen und neuen Inhalten in anderen Teilen der vielschichtigen Reihe haben wir nun mehr Inhalte für Warhammer 40,000: Darktide, seinen PvE-Squad-basierten Shooter.

Auf der Skulls 2026 wurde bekannt gegeben, dass die Skitarii, die wildesten und tödlichsten Eiferer-Krieger des Adeptus Mechanicus, die neue spielbare Klasse in Darktide sein werden. Fatshark wollte den Mechanicus schon lange Darktide vorstellen, und sein ausführender Produzent Juan Martínez erklärte es folgendermaßen:

"Die Skitarii-Klasse des Mechanicus nach Darktide zu bringen, war schon lange ein gehegter Traum von uns. Der Adeptus Mechanicus ist ein so ikonischer Teil von Warhammer 40.000, und die Skitarii haben uns die perfekte Gelegenheit gegeben, diese Fantasie aus einer Perspektive zu erkunden, die Spieler noch nie zuvor erlebt haben. Diese Klasse ist anders als alles andere in Darktide, und wir freuen uns sehr, endlich Spieler im Namen des Omnissiah in den Bienenstock marschieren zu sehen."

Keine zwei Skitarii sind gleich, daher ist Charakteranpassung und -konfiguration ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses. Außerdem umfasst ihr fortschrittliches Arsenal Arc-Waffen, Phosphorblaster, Transsonische Klingen und Galvanische Gewehre.

All das, und immer im Namen der Omnissiah, gehört Ihnen ab dem 23. Juni für 11,99 €.