Der Access-Controller von PlayStation kommt im Dezember auf den Markt

Sony begann das Jahr mit der Enthüllung des damaligen Codenamens Project Leonardo, eines auf Barrierefreiheit ausgerichteten Controllers, der mit dem Xbox Adaptive Controller vergleichbar ist. Wir bekamen damals weder ein Veröffentlichungsfenster noch einen Preis, da das japanische Unternehmen noch mehr Feedback von den Leuten wollte, bevor es fertiggestellt wurde. Das ist jetzt erledigt, also ist es Zeit für alle Details.

Der Access-Controller von PlayStation wird am 6. Dezember weltweit zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 89,99 USD/89,99 €/79,99 £ auf den Markt kommen.

Wir haben auch einen neuen Trailer erhalten, der zeigt, wie der Controller an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden kann. Interessant aussehen? Dann ist es erwähnenswert, dass die Vorbestellungen am 21. Juli um 10 Uhr Ortszeit beginnen und Menschen in Großbritannien, den USA, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien dies direkt von PlayStation oder bei ausgewählten Einzelhändlern wie den anderen Ländern tun können.