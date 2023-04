Der Abstiegs-Rogue-Lite-Modus von The Division 2 kommt diesen Sommer

HQ

Einer der großen Stars des diesjährigen Division Day war, wie zu erwarten, The Division 2, das seit der erneuten Verpflichtung von Ubisoft vor etwa einem Jahr zu dem Titel ein Wiederaufleben erlebt hat.

Im Rahmen des diesjährigen jährlichen Showcase wurde uns alles über Year 5 des Plünderer-Shooters erzählt, und die Fans werden auf jeden Fall viel zu erwarten haben.

Diese Saison beginnt im Juni mit Season 1: Broken Wings und beginnt mit der Hinzufügung eines neuen kostenlosen Rogue-Lite-Modus für alle The Division 2-Besitzer namens Descent, in dem die Spieler aufgefordert werden, alleine oder als Gruppe in eine Simulation zu gehen, um Horden von Feinden abzuwehren, in der Hoffnung, bessere Beutebelohnungen zu erhalten. Das Event wird sogar eine Splinter Cell-Verbindung aufweisen und die Spieler werden Herausforderungen meistern, um Ausrüstung zu verdienen, die Sam Fisher eifersüchtig machen würde.

Season 1 wird auch den Start des Castle-Umbaus im Spiel sehen, der für die gesamte Year 5 des Titels fortgesetzt wird.

Als nächstes kommt Season 2: Puppeteers. Uns wurde gesagt, dass dies von einem neuen Incursion überschrieben wird, das die Spieler zum Merritt Estate führt, um sich mit der Cleaners-Fraktion zu befassen.

Season 3: Vanguard wird anscheinend spätestens im Dezember stattfinden, da uns eine Rückkehr nach New York für ein Feiertagsereignis versprochen wird. Die genauen Einzelheiten der Rückkehr in den Big Apple wurden nicht detailliert beschrieben.

Als letztes kommt Season 4: Black Diamond, das eine Schiffsladung an Inhalten zum Erkunden bringen wird. Von einem neuen Story-DLC bis hin zu neuen Zonen, neuen Missionen und neuen Endgame-Strukturen scheint dies eine ziemlich heftige Saison zu sein, die die Spieler bis zu dem, was Ubisoft nach Year 5 geplant hat, beschäftigen wird.

Wir wurden auch darüber informiert, dass jede Saison neue Manhunts und andere Aktivitäten enthalten wird, aber dass die Spieler die Warlords of New York-Erweiterung benötigen, um auf viele dieser neuen Inhalte zugreifen zu können.

Man könnte annehmen, dass dies alles ist, was Ubisoft für The Division 2 geplant hat, aber uns wurde auch gesagt, dass das Spiel ab nächster Woche einen Resident Evil-Crossover erhalten wird, der es den Spielern ermöglicht, vom 25. April bis 9. Mai einige Leon S. Kennedy-Gegenstände zu verdienen.

Und um alles zusammenzufassen, hat Ubisoft versprochen, dass es ab dem 2. Mai eine Reihe von Verkäufen für Kosmetika und Outfits geben wird und dass Rabatte und Angebote für das Hauptspiel und seine Erweiterungen im Vorfeld des Year 5-Starts kommen werden.

Es gibt zwar keine genaue Erwähnung, wann Year 5 von The Division 2 beginnen wird, aber abgesehen vom Juni wurde uns gesagt, dass die neuen Inhalte ab morgen, dem 21. April, auf der Public Test Server des Spiels für PC-Spieler verfügbar sein werden, was bedeutet, dass Sie einen frühen Vorgeschmack auf das bekommen können, was kommen wird.