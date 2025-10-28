Der Absolute Batman-Künstler wünscht sich eine Anime-Adaption des Studios Cyberpunk: Edgerunners

HQ

In Anbetracht des immensen Erfolgs von DCs Absolute -Universum und der derzeit unübertroffenen Popularität von Batman werden wir wahrscheinlich nicht allzu lange warten müssen, bis jemand die Chance bekommt, die Absolute Batman -Comicserie zu adaptieren. Aber wenn dieser Tag kommt, wem sollte man dann die Chance geben und in welcher Form der Unterhaltung?

Der Künstler Nick Dragotta hat kürzlich in einer AMA-Sitzung darüber gesprochen (wie von FandomWire bemerkt), wo er erklärt, dass es ein sehr bekanntes Anime-Animationsstudio gibt, von dem er glaubt, dass es perfekt für die Absolute Batman Adaptionsaufgabe wäre.

"Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass DC Qualitätssachen herstellt und lizenziert, also bin ich gespannt, was kommt. Ich persönlich würde gerne einen Studio Trigger-Anime von [Absolute Batman] sehen."

Dass DC mit Anime flirtet, ist überhaupt nicht neu, da die Batman Ninja -Projekte sehr beliebt sind, also gibt es vielleicht eine Welt, in der wir Absolute Batman in einem Anime-Format von dem Team hinter Cyberpunk: Edgerunners zu sehen bekommen. Würden Sie sich dieses hypothetische Projekt ansehen?