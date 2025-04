Der Abschlussball wird zum Blutbad in Fear Street: Prom Queen

HQ

Netflix ist fast bereit, zum Fear Street -Franchise zurückzukehren, da der Streamer diese Serie im Mai um einen brandneuen Teil namens Fear Street: Prom Queen erweitern wird. Dieser Horrorfilm wird versuchen, das typische und traditionelle Slasher-Thema aufzugreifen, für das die Serie bekannt geworden ist, und da die Premiere immer näher rückt, wurde uns jetzt ein vollständiger Trailer gezeigt.

Zu dem, worum es bei Fear Street: Prom Queen geht, fügt die offizielle Synopsis hinzu: "Willkommen zurück in Shadyside. In diesem nächsten Teil der blutgetränkten Fear Street-Franchise hat die Abschlussballsaison an der Shadyside High begonnen und das Wolfsrudel der It-Girls der Schule ist mit seinen üblichen süßen und bösartigen Kampagnen um die Krone beschäftigt. Aber als unerwartet eine mutige Außenseiterin für das Gericht nominiert wird und die anderen Mädchen auf mysteriöse Weise zu verschwinden beginnen, steht der 88er-Klasse plötzlich eine höllische Abschlussballnacht bevor."

Zu den Darstellern, die nach und nach getötet werden, gehören India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, David Iacono, Ella Rubin, Chris Klein, Lili Taylor, Katherine Waterston und Ariana Greenblatt.

Wann Fear Street: Prom Queen auf Netflix erscheinen wird, so feiert der Horrorfilm am 23. Mai Premiere, und Sie können sich den Trailer dazu unten ansehen.