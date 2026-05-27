Der 8BitDo Ultimate 3E Controller ist ein hochgradig anpassbarer Xbox-Controller

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8BitDo ist für seine großartigen Drittanbieter-Controller bekannt geworden, und jetzt sind sie wieder dabei. Laut Tech Power Up ist der 8BitDo Ultimate 3E Controller jetzt vorbestellbar, und die Auslieferungen beginnen im August.

Der 8BitDo Ultimate 3E Controller kostet 149,99 $ und wird mit einer Ladestation geliefert, die den 2,4-GHz-Dongle in einem speziellen Aufbewahrungsfach besitzt.

Das Layout ist Standard-Xbox mit versetzten TMR-Daumensticks sowie einem zusätzlichen Paar Schulterstoßfänger und Rückschlägern für zusätzliche Eingaben. Für PC-Spieler unterstützt es 6-Achsen-Bewegungssteuerung und verfügt über Doppelstopp-Hall-Effekt-Trigger. Der Controller wird sowohl mit einem regulären Kreuz-Steuerkreuz als auch mit einem runden Steuerkreuz geliefert, und beide bestehen aus Metall. Tauschbare Daumenstick-Topper sind in drei verschiedenen Höhen erhältlich. Und um das Ganze noch anpassbarer zu machen, ist die Frontplatte ebenfalls abnehmbar, sodass Nutzer zwischen glatteren Silikontasten oder klickbaren Mikroschaltern für die ABXY-Tasten über ein austauschbares ABXY-Modul wechseln können.

Das scheint eine ziemlich gute Wahl für jemanden zu sein, der sein Gaming ernst nimmt.

8BitDo

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