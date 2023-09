Der 70er-Jahre-Show-Schauspieler Danny Masterson wurde zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt

HQ

Nachdem er der Vergewaltigung beschuldigt worden war, wurde Danny Masterson vor einiger Zeit verhaftet, bevor er vor Gericht ging, um sich vor Gericht zu verantworten. Heute kam das Urteil für dieses Gerichtsverfahren, und es sieht vor, dass dem Schauspieler 30 Jahre Gefängnis drohen, nachdem er in zwei der drei Anklagepunkte für schuldig befunden wurde, da sich die Geschworenen nicht auf den letzten der drei Anklagepunkte einigen konnten. Mastersons Karriere ist damit beendet und die Wahrscheinlichkeit, dass er danach zurückkehrt, scheint nicht vorhanden.

Der Schauspieler wurde in den späten 90er Jahren schnell populär mit seiner Rolle als liebenswerter Junkie Hyde in That 70s Show, einer Figur, die er bei der Premiere der Spin-off-Serie That 90s Show nicht wiederholte (oder besser gesagt nicht eingeladen wurde). Masterson wurde 2017 auch von den Dreharbeiten zur Netflix-Serie The Ranch gefeuert, als die Vergewaltigungsvorwürfe öffentlich wurden.

Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles gab nach der Urteilsverkündung gegenüber CBS die folgende Erklärung ab:

"Dies war ein langer und beschwerlicher Weg für die Opfer von Mr. Masterson."

"Sie haben nicht nur seinen Missbrauch überlebt, sie haben auch ein System überlebt, das oft nicht freundlich zu den Opfern ist."