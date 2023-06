Der 7. Gast VR für PC VR- und Quest-Headsets angekündigt

Damals, Mitte der 90er Jahre, kann man kaum übertreiben, dass dem Kollektiv die Kinnlade heruntergefallen ist, als The 7th Guest enthüllt wurde. Es war eines der ersten großen CD-ROM-Spiele, und so trauten die High-Tech-Leute ihren Augen kaum.

Glücklicherweise hatte es auch mehr zu bieten als nur das Aussehen, denn es war ein wirklich cleveres Puzzlespiel mit einem tollen Horror-Vibe. Hier durften wir als Gruppe von sechs Gästen das Herrenhaus des Spielzeugmachers Henry Stauf besuchen, aber wer ist der mysteriöse 7. Gast in diesem dunklen Mysterium?

Jetzt ist es an der Zeit, dieses Abenteuer noch einmal zu erleben, denn eine Virtual-Reality-Neuinterpretation wurde für PC VR (Steam), Quest 2 und das neu angekündigte Quest 3 angekündigt. Game Director Paul van der Meer erklärt, warum er zu diesem etwas in Vergessenheit geratenen Meilenstein der Videospielgeschichte zurückkehren wollte:

"Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie fasziniert ich war, als ich das Original spielte. Es fühlte sich alles so real für mich an. Und so mysteriös! In der Lage zu sein, dieses ikonische Spiel in die virtuelle Realität zu bringen, ist ein wahr gewordener Traum und ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis mit allen zu teilen."

Die 7. Guest VR startet später in diesem Jahr, und wir haben sowohl einen ersten Trailer als auch einige Screenshots, die Sie unten genießen können, was eine clevere Verwendung des VR-Konzepts zu sein scheint.